Киев, 23 мая, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям установили, что неизвестный газ в школе Харькова накануне, 22 мая, был распылен из баллончика индивидуальной защиты в помещениях одной из уборных.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Как сообщил директор департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Павел Пономаренко, одного баллончика перечного газа хватит для поражения нескольких десятков человек в закрытом помещении.

В прокуратуре Харькова добавили, что версия о теракте или диверсии не рассматривается. Расследование введется по статье «Хулиганство», сообщает госинформагентство «Укринформ». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

ИА REGNUM напоминает, что днем 22 мая в Харькове в школе №3 распылили неизвестное вещество. По официальным данным минздрава, в больницу доставили 37 человек. В мае аналогичные ЧП произошли в школах Черкасс, в Днепропетровской области и в Николаеве. В каждом случае были госпитализированы от 30 до 50 детей.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе начнется реализация проекта «Безопасная школа», цель которого — установка видеонаблюдения во всех средних образовательных учреждениях Харькова. До начала нового учебного года планируется установить камеры в самых крупных школах, в том числе и в той, в которой произошло ЧП.

«Почему это произошло? Потому что страна наводнена незарегистрированным оружием. Люди боятся ходить по улицам, они не чувствуют себя в безопасности, даже несмотря на то, что полиция — «реформирована». Взрослые покупают газовые баллончики, чтоб хоть как-то защититься от беспредела и полного отсутствия правопорядка. Их дети потом находят эти баллончики дома и тянут в школу — чаще из озорства и интереса, и вряд ли со злым умыслом. Как результат — почти каждую неделю мы имеем подобные случаи в разных городах страны. Это проблема не школ. Это проблема отсутствия правопорядка на улицах даже мирных городов. Это глобальная проблема. Надеюсь, оснащение харьковских школ видеонаблюдением поможет ее решать хотя бы локально», — констатирует харьковский градоначальник.

Украинский политолог Сергей Белашко заявляет, что его поражает, с какой беспечностью украинцы реагируют на распыления неизвестного газа в школах. Три случая подряд в разных регионах: Черкассы, Николаев, Харьков — десятки пострадавших в каждом случае. Виновные не найдены, токсичное вещество не определено.

«Министерство образования как бы ни при чём… МВД неспособно найти злоумышленников, да и не особо их ищет, предпочитая верить, что отравления в школах — просто детские шалости. СБУ пиарится на очередном «агенте Кремля», на жизни школьников им плевать. Охрана в школах традиционно остаётся средством обогащения администрации. Детей и учителей не инструктируют, как себя вести в подобных ситуациях… В соцсетях на эту тему пишут: «Хорошо, что скоро каникулы». А за лето проблема безопасности школ сама рассосётся?» — задается вопросом эксперт в Facebook.

«Массовое отравление на линейке в Черкассах. Причина не установлена. Отравление предположительно после распыления газа в Николаеве. Похожий по уликам и не менее жуткий случай в Харькове. Дети сотнями попадают в больницы и десятками — в реанимацию. В случайность я не верю просто по статистике. За год ни одного подобного эпизода, а тут сразу три подряд. Пока три. Что, черт побери, происходит?» — задается вопросом политолог Кирилл Сазонов.