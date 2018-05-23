Челябинская область, 13 ноября, 2002, 18:54 — ИА Регнум. Карабашмедь за 10 месяцев 2002 г. по сравнению с 10 месяцами 2001 г. на 3% увеличила выпуск черновой меди - до 35 тыс. 276,5 т. Переработка брикетированного рудного концентрата в на предприятии увеличилась на 7% до 125 тыс. т, отгрузка гранулированного шлака возросла на 1% до 255 тыс. т. В октябре 2002 г. Карабашмедь при плане 4 тыс. т выпустила 4 тыс. 84 т черновой меди, переработало 12 тыс. т брикетированного рудного концентрата, поставленного Центром строительной индустрии КМЭЗа и отгрузила потребителям 26 тыс. тонн гранулированного шлака, сообщает Металлоснабжение и сбыт.