Курган, 23 мая, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Правительство Курганской области утвердило сумму помощи жителям двух сёл Мишкинского и Щучанского районов, чьё имущество пострадало в результате природных пожаров 19 и 20 мая. Средства выделены из регионального резервного фонда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Зауралья.

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Пострадавшие получат по 100 тысяч рублей на приобретение вещей первой необходимости и продуктов. Также глава региона Алексей Кокорин распорядился за пять ближайших дней подготовить всю необходимую документацию для приобретения жилья погорельцам, или для выделения компенсации в денежном эквиваленте тем, кого это устроит.

Напомним, в настоящий момент в результате пожаров лишились имущества в Щучанском районе 12 человек и в Мишкинском районе 36 человек. В результате пожара в селе Мыркайском погиб пенсионер, труженик тыла.

Управление Роспотребнадзора по Курганской области разъяснило пострадавшим, что они имеют право на отсрочку по кредитным обязательствам перед банками, если таковые имеются. А также имеют право на реструктуризацию кредитов и снижение процентной ставки.

Сегодня курганские спасатели сообщили о поимке поджигателя травы на обочине дороги в Щучанском районе.

«Задержанный гражданин 1985 года рождения, проживающий в селе Чумляк, в момент правонарушения находился в нетрезвом состоянии и свою вину категорически отрицал. Правонарушение удалось своевременно пресечь, молниеносно разгорающийся пожар ликвидировать, а мужчину привлечь к административной ответственности», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.

Всего с начала наступления пожароопасного периода силами патрульно-контрольных групп в Зауралье пресечено 307 правонарушений по фактам нарушения требований пожарной безопасности на территориях населенных пунктов и прилегающей территории.