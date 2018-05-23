Минск, 23 мая, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В отношении бывшего руководителя «Национальной киностудии «Беларусьфильм» возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями, об этом 23 мая сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

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Проверку проводили сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД и Генеральной прокуратуры Белоруссии.

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Согласно позиции МВД, из-за действий бывшего главы киностудии Белоруссия не получила прибыли от создания фильма «С 8 марта, мужчины!», хотя вложила в него $1 млн, в то время как Россия вложила в него $500 тыс., получив при этом прибыль около $3 млн.

Напомним, фильм «С Восьмым марта, мужчины!» вышел на большие экраны в марте 2014 года, картину снимал режиссёр Артём Аксененко. Главные роли в фильме исполнили Максим Виторган, Светлана Иванова, Вера Алентова и Михаил Башкатов. До 2015 года «Беларусьфильмом» руководил Олег Сильванович. В сентябре 2015 года должность генерального директора занял Игорь Поршнев.