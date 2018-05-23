Москва, 23 мая, 2018, 10:43 — ИА Регнум. РСПП настаивает на закрытом перечне случаев, которые могут подпасть под ответственность за соблюдение антироссийских санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Kremlin.ru Пленарное заседание съезда РСПП

«Что касается ответственности за исполнение санкций, много предложений по переводу ответственности из УК в КоАП, но дело не только в переводе такого рода, мы должны проработать законопроект таким образом, чтобы не было двусмысленности в толковании, чтобы были четкие правоприменительные практики. Важно определить закрытый перечень случаев, которые могут подпадать под ответственность», — заявил глава РСПП Александр Шохин, комментируя ход заседания совета по законотворчеству при спикере Госдумы.

Кроме того, отметил он, «под уголовную ответственность могут быть возведены публичные призывы к введению новых санкций, по углублению действующих санкций».

«И здесь мы имеем общую позицию — в законе об уголовной ответственности эта норма может, безусловно, содержаться», — озвучил он позицию бизнеса.

Законопроект об уголовной ответственности может быть доработан в течение недели-двух, прогнозирует Шохин.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США.