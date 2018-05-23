Москва, 23 мая, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Новому международному аэропорту, который строится в Саратовской области, официально присвоено название «Гагарин». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабинета министров.

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В документе говорится, что наименование «Гагарин» присваивается «воздушной гавани» в честь легендарного космонавта Юрия Гагарина, «многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью».

«Инициатива присвоения этого наименования принадлежит правительству Саратовской области, — говорится в пояснительной записке. — Предложение о присвоении строящемуся аэропорту наименования «Гагарин» поддержано большинством жителей области».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, завершение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в новом аэропорту Саратова (возводится в районе села Сабуровка) запланировано на конец 2018 года. Проект строительства аэропортового комплекса «Центральный» включен в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)».

Строительство воздушной гавани в Сабуровке считается одним из самых крупных инвестиционных проектов в Саратовской области.

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