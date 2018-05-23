Вологда, 23 мая, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Чиновники Вологодской области отчитались о доходах за 2017 год. Судя по обнародованным данным, глава региона Олег Кувшинников — не самый богатый чиновник правительства.

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По данным декларации, в 2017 году губернатор заработал 7,2 млн рублей. Из них только 4,5 — на основном месте работы. В личной собственности губернатора находится два земельных участка площадью 1855 и 1215 квадратных метров, жилой дом площадью 259 квадратов и дача площадью 149 квадратных метров, а также автомобиль BMW 730 IAD. Супруга главы региона задекларировала годовой доход в 257 тысяч рублей.

Самым состоятельным в правительстве Вологодской области стал заместитель губернатора Олег Васильев, курирующий вопросы образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры. Он заработал за год более 10 миллионов рублей (4 миллиона 226 тысяч рублей по основному месту работу). Второе место занял первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов, заработавший 8 миллионов 730 тысяч рублей (по основному месту работы — немногим более 4 миллионов, на предыдущем месте работы 1 миллион 625 тысяч и более 3 миллионов рублей — иные доходы).

Олег Кувшинников по уровню доходов занял третье место. А вот заместитель губернатора Виталий Тушинов, отвечающий за стратегическое планирование и социально-экономическое развитие области, задекларировал доход чуть более 7 млн рублей, оказавшись на четвертом месте по уровню доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, годовой доход губернатора соседней Ярославской области намного скромнее — всего 2,4 млн рублей. А вот его коллега из Коми Сергей Гапликов коллегу из Вологодчины в объеме доходов превзошел.