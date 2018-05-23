Москва, 23 мая, 2018, 10:29 — ИА Регнум. ВШЭ предлагает не карать за исполнение санкций компании, чей отказ от контрактов с иностранным бизнесом может повлечь крупный ущерб экономике России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом сообщил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, комментируя заседание совета по законотворчеству.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

«Мы предложили устранить неопределенность, связанную с режимом исполнения. Исключить из административной ответственности те действия, которые компании совершают в условиях, когда они просто заключают сделки с иностранными компаниями. Режим не должен применяться к компаниям, которые не имеют иного выхода, они пронесут крупный ущерб и ущерб понесет РФ», — сказал Кузьминов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США.