Копейск, Челябинская область, 23 мая, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Владелец двух бойцовских собак, которые в городе Копейске Челябинской области едва не разорвали восьмилетнего мальчика, оштрафован на 400 тыс. рублей и осуждён на 300 часов обязательных работ. Об этом сообщает 23 мая пресс-служба СКР.

Commons.wikimedia.org Собака-убийца

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

«Хозяин двух собак, напавших на 8-летнего мальчика, приговорён к 300 часам обязательных работ. Он также обязан выплатить 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 5 октября 2017 года питбуль и стаффордширский терьер причинили мальчику серьёзные травмы лица, он был доставлен в реанимацию Челябинской областной детской клинической больницы с рваными ранами лица и скальпированными ранами черепа. Ребёнку сделаны несколько сложных операций.

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