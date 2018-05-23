Иркутск, 23 мая, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Инициативная группа общественников намерена добиться демонтажа памятника Колчаку, расположенному на улице Ангарская в Иркутске, а также — мемориальной доски в здании городского вокзала и памятной записи на фасаде Иркутского областного краеведческого музея с упоминанием о нём. Ответчиком по исковому заявлению, которое уже начали рассматривать в Кировском районном суде, выступают администрация Иркутска и Иркутской области, сообщает irk.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Kolchak1923 Памятник Колчаку в Иркутске

Уточняется, что первое заседание по этому делу состоялось 21 мая и было перенесено на 13 июня. Между тем, это уже не первая попытка общественности демонтировать в Иркутске памятные знаки военному преступнику, не подлежащему реабилитации.

Напомним, летом 2017 года иск подавал адвокат Олег Фёдоров, но суд его отклонил посчитав, что права, свободы и законные интересы истца не нарушаются. Новая инициатива уже широко обсуждается в соцсетях. Причём, меценат, почетный гражданин города Иркутска Виктор Бронштейн выступает против демонтажа.

«Снос памятника адмиралу Колчаку, если это произойдёт, станет актом нашей дикости и вандализма как раз к 100-летию основанного им университета. Крушить, так уж крушить! Давайте снесём и Иркутский государственный университет, основанный по приказу, подписанному Александром Васильевичем Колчаком 15 сентября 1918 года. А заодно снесём и выдающуюся адмиралтейскую Михайло-Архангельскую церковь (ныне Харлампиевский храм), где в 1904 году венчался с Софьей Омировой молодой учёный, полярный исследователь, флотский офицер Александр Колчак», — написал он на своей странице в facebook.

Меценат также уточняет, что памятник Колчаку в Иркутске является частью произведений искусства великого скульптора и общественного деятеля, академика, народного художника России, члена Союза художников СССР В.М. Клыкова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Колчак — нереабилитированный военный преступник. Попытки его посмертной реабилитации осуществлялись неоднократно, однако суд каждый раз признавал Колчака не подлежащим реабилитации. В Омске, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске и других городах в постсоветский период истории России были установлены памятники и мемориальные доски Колчаку.