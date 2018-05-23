Москва, 23 мая, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Сотрудничество банка ВТБ с компаниями Олега Дерипаски прекращено на период действия санкций. Об этом в интервью американскому каналу CNBC рассказал председатель правления ВТБ Андрей Костин.

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«Конечно, мы больше не занимаем ему новых денег, не ведем никаких операций с ним, с UC Rusal и другими [его компаниями]», — сказал Костин.

Глава ВТБ отметил, что в банке ждут решения OFAC — подразделения минфина США, в чьем ведении находятся санкции. Ранее в Вашингтоне заявили о готовности снять с санкции с компаний «Русал» (UC Rusal) и En+ при снижении доли Дерипаски в них ниже 50%.

Костин выразил надежду на решение этого вопроса. ВТБ является крупным кредитором структур Дерипаски, банк должен вернуть свои деньги «так или иначе», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля минфин США ввел очередные антироссийские санкции, под ограничения попали госслужащие, бизнесмены и компании. Всего в списке 38 имен и названий, включая Олега Дерипаску.

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