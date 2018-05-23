Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 10:40 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки выявлено 228 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили 17 июня в федеральном оперативном штабе. Уже несколько дней подряд суточная цифра заразившихся неуклонно снижается, а количество выздоровевших — увеличивается.

Так, днем ранее было заявлено о 234 новых случаях, за день до этого — о 256, а три дня назад — о 262 случаях за сутки. Общее количество выявленных фактов коронавируса в Петербурге составляет на сегодня 21 275 случаев.

Тем временем за сутки в Петербурге выписаны по выздоровлению 716 человек. Всего болезнь COVID-19 в Петербурге смогли победить 10 687 человек.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 18 545 человек. Под медицинским наблюдением находится 2785 человек.

Напомним, в городе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте. Другие ограничения постепенно снимаются.