Волгоград, 23 мая, 2018, 10:18 — ИА Регнум. В Волгограде преступная группа похитила более семи тысяч банок красной икры весом в одну тонну, 50 кг колбасы и 100 кг сыра. Как 23 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД, общая стоимость похищенного составляет более трех миллионов рублей. Сейчас двое подозреваемых задержаны. Еще один объявлен в розыск.

Фото пресс-службы Калужской таможни Красная икра

Кража произошла еще 5 мая. В полицию обратился директор фирмы, которая занимается производством продуктов. Он рассказал, что ночью на склад в Волгограде залезли неизвестные. Они демонтировали металлическую стену и забрали еду. Облегчил задачу похитителям тот факт, что склад находился вне зоны видимости камер видеонаблюдения.

23 мая полиция сообщила о поимке предполагаемых преступников. Ими оказались двое безработных жителей. Они признались в преступлении. У них дома полицейские нашли бензопилы, ножницы по металлу и другое оборудование, с помощью которого они вскрыли склад. Кроме того, во время обыска обнаружили и часть похищенного. Правда, икры осталось только 445 банок.

«По предварительным данным оперативников, после совершения кражи незначительную часть продукции подозреваемые оставили себе, а большую — реализовали среди своих знакомых, по торговым точкам на территории г. Волгограда, Быковского и Камышинского районов.», — сообщила полиция.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ — «Кража». Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые находятся в СИЗО, следствие ходатайствуют в суде об их аресте.