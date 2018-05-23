Париж, 23 мая, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо отказался приезжать в расположение сборной Франции. Об этом сообщает L`Equipe.

Liondartois Адриен Рабьо в составе «ПСЖ»

Как отмечает издание, 23-летний игрок отказался от вызова в сборную Франции на чемпионат мира 2018 года и написал в Федерацию футбола Франции соответствующее письмо.

Рабьо недоволен тем, что не вошёл в основной состав команды из 23 игроков. Его включили только в число резервных игроков.

Напомним, в сезоне 2017/18 Рабьо провёл в составе «ПСЖ» 33 матча чемпионата Франции, в которых забил один голом и отдал пять результативных передач.