Волгоград, 23 мая, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих жителей Волгограда, которые подозреваются в краже продукции, в том числе красной икры, на сумму более 3 млн рублей, еще один подозреваемый объявлен в федеральный розыск, сообщает 23 мая пресс-служба регионального главка МВД.

Keith Allison Задержание

По данным ведомства, 5 мая в полицию обратился директор одной из фирм по производству продуктов питания и сообщил, что ночью неизвестные проникли в складское помещение и похитили более семи тысяч банок с красной икрой общим объемом около одной тонны, 50 кг колбасы и 100 кг сырной продукции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены, двое из них задержаны. В ходе обысков у них изъяли бензопилы, ножницы по металлу, четыре автомобиля, а также часть похищенной продукции. Установлено, что большую часть икры злоумышленники реализовали среди своих знакомых и по торговым точкам города. Третьему подозреваемому удалось скрыться, он объявлен в федеральный розыск.

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