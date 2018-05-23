Франция назвала санкции США против компаний ЕС незаконными
Париж, 23 мая, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Глава МИД Франции Жак-Ив Ле Дриан заявил, что американские санкции против европейских компаний, торгующих с Ираном, противоречат Венской конвенции о праве международных договоров. Об этом сообщает 23 мая телеканал France Inter.
«У нас есть принципиальное несогласие, поскольку принятие Венской конвенции остаётся значительным достижением, эта конвенция продолжает действовать», — цитирует телеканал слова французского дипломата.
Напомним, Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года — документ, закрепляющий основополагающие международно-правовые нормы, относящиеся к заключению, вступлению в силу, применению, расторжению, толкованию и соблюдению межгосударственных договоров.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Еврокомиссия обнародовала комплекс мер по противодействию новым санкциям США против Ирана. Предлагается перейти на прямые расчеты с ЦБ Ирана, санкционировать прямые европейские инвестиции в Иран и блокировать возможность компаниям из Евросоюза исполнять американские санкции.
Читайте также: Помпео готовит для «европейских союзников» ультиматум по Ирану