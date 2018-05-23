Париж, 23 мая, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Глава МИД Франции Жак-Ив Ле Дриан заявил, что американские санкции против европейских компаний, торгующих с Ираном, противоречат Венской конвенции о праве международных договоров. Об этом сообщает 23 мая телеканал France Inter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять

«У нас есть принципиальное несогласие, поскольку принятие Венской конвенции остаётся значительным достижением, эта конвенция продолжает действовать», — цитирует телеканал слова французского дипломата.

Напомним, Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года — документ, закрепляющий основополагающие международно-правовые нормы, относящиеся к заключению, вступлению в силу, применению, расторжению, толкованию и соблюдению межгосударственных договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Еврокомиссия обнародовала комплекс мер по противодействию новым санкциям США против Ирана. Предлагается перейти на прямые расчеты с ЦБ Ирана, санкционировать прямые европейские инвестиции в Иран и блокировать возможность компаниям из Евросоюза исполнять американские санкции.

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