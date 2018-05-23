Тамбов, 23 мая, 2018, 10:11 — ИА Регнум. В Тамбове под суд пойдет преподаватель одного из вузов, который обвиняется в получении взяток от студентов. Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР, следствию удалось доказать получение обвиняемым в общей сложности 150 тыс. рублей.

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Мужчина обвиняется по статье 290 УК РФ — «Получение взятки». Следователи уверены, что в 2016 и в 2017 году в вузе действовала целая сеть помощников преподавателя-взяточника. Несколько студентов выступали в качестве посредников. Они поддерживали связь с преподавателем в социальных сетях, составляли списки студентов, которые готовы отдать деньги, и переводили средства. Причем обвиняемый пытался особо «не светиться»: он был зарегистрирован в соцсети под вымышленным именем.

Взамен заплатившие деньги студенты могли воспользоваться несколькими привилегиями. Например, они могли принести на зачет смартфон или учебную литературу и посмотреть нужный ответ.

«Следствию удалось доказать получение обвиняемым через посредников разными суммами более 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд. Следователи также дадут оценку действиям посредников.

Напомним, в апреле 2018 года в Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 13 преподавателей частного вуза, которые объединились в преступную группу, чтобы за деньги помогать студентам сдавать экзамены. Возглавляла преступную группировку декан юрфака. Она же распределяла деньги между другими преподавателями.