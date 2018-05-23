Москва, 23 мая, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Различные нарушения выявлены более чем в 25% продаваемого в России сливочного масла. Об этом говорится в исследовании Роскачества.

Сливочное масло

Совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором ведомство изучило более 70% товаров на рынке сливочного масла. С нарушениями произведено 25,6% продукции, при этом 13,56% рынка в натуральном выражении занимает фальсификат, содержащий немолочные жиры.

Большая часть масла, предлагаемая российским покупателям, соответствует требованиям, а в 25% случаев даже превосходит по качеству действующие стандарты, отметили в Роскачестве.

Масло подвергли лабораторным испытаниям по 23 показателям. Специалисты проверили продукт на наличие антибиотиков, растительных жиров, кишечной палочки, дрожжей и плесени. Они также определили фактическое содержание жира и сравнили данные с информацией, заявленной на этикетке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роспотребнадзора изучили образцы творога, питьевого молока и сливочного масла. Фальсификация немолочными жирами была выявлена в 8% случаев.

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