Тернополь, Украина, 23 мая, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Цыганский табор в Тернополе подвергся нападению неизвестных 22 мая, сообщает УНИАН.

Джоэл Левитт. Кишиневский погром. 1904

Согласно сообщению, полиция задержала 12 человек, которые с битами напали на цыган, чтобы «разогнать» их. Для задержания хулиганов на место прибыло 12 патрульных автомобилей.

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Напомним, на Украине участились случаи нападения украинских радикалов на представителей национальных меньшинств. Так, в апреле в Киеве националисты из организации С14 разгромили цыганский табор, еще один лагерь был сожжен во Львове. Вспышки ненависти на Украине происходят из-за безнаказанности неонацистов и героизации бандеровцев, одной из основных идей которых является «Украина для украинцев».