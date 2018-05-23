Москва, 23 мая, 2018, 10:03 — ИА Регнум. АО «Глонасс» объявило о том, что с 23 мая 2018 года оно запускает в России специальную службу помощи на дороге в рамах системы «ЭРА-ГЛОНАСС», водитель, попавший в трудную дорожную ситуацию, сможет воспользоваться платными услугами по её разрешению, об этом 23 мая сообщили «Известия».

Vestnik-glonass.ru Система ГЛОНАСС

Отмечается, что если автовладелец столкнется с такими проблемами, как нехватка топлива, пробитое колесо, заблокированная дверь, несложная поломка авто и т.д., он сможет нажать кнопку SOS и обратиться к оператору за помощью. Издание отмечает, что АО «Глонасс», лишенное с 2018 года государственного финансирования, заинтересовано в оказании автовладельцам коммерческих услуг.

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Напомним, 21 мая 2018 года пресс-служба АО «ГЛОНАСС» сообщила, что системой было принято и обработано свыше 1 млн 90 тыс. экстренных вызовов. При этом в случае 11 тыс. 886 вызовов потребовалось участие экстренных служб.