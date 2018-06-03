Москва, 4 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 4 июня, во всём мире отмечают Международный день невинных детей — жертв агрессии. Генеральная ассамблея ООН установила эту дату в августе 1982 года на специальной чрезвычайно сессии по вопросу о Палестине, «будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля».

Ann Дети среди разрушений

Цель Дня невинных детей — попытка ощутить боль и страдания детей всего мира, подвергающихся физическому насилию, морально-психической и духовной обработке. Эта дата подтверждает обязательства ООН в вопросе о защите их прав.

«Воюющие стороны переходят все мыслимые границы по отношению к детям. Я призываю прекратить военные действия против детей. Таков закон войны, и нарушившие его должны быть привлечены к ответственности», — говорится в послании исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.

Как сообщается на сайте ООН, в ходе конфликта в Йемене только с начала 2018 года были убиты 220 детей, еще 330 детей получили ранения. В Афганистане с начала года были убиты 150 детей, более 400 получили ранения. Сообщения об убийствах несовершеннолетних поступают и из сектора Газа, где продолжаются столкновения палестинских демонстрантов с израильскими силами обороны. Последние два месяца там стали самыми кровопролитными с 2014 года.

Во многих странах вооруженные конфликты стали причиной антисанитарии, голода и отсутствия медицинской помощи. Так, в Йемене, где на грани голода сегодня находится почти 4,3 миллиона детей, с началом сезона дождей ожидают очередную вспышку эпидемии холеры и диареи. В прошлом году они унесли жизни более 400 детей. Эпидемия холеры может затронуть и Бангладеш, где нашли приют более 400 тыс. детей из числа беженцев-рохинджа.

Боевики целенаправленно уничтожают медицинские учреждения и препятствуют доставке гуманитарной помощи детям в зонах конфликта. Например, в Сирии почти 850 тыс. детей продолжают жить в осажденных и труднодоступных районах страны. Лишь за первые три месяца этого года там совершили 70 нападений на медучреждения. За семь лет конфликта в стране беженцами стали 5,3 млн детей.