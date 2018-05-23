Вашингтон, 23 мая, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Американскому школьнику Сэму Блеклиджу запретили читать выпускную речь из-за того, что в ней упоминается имя Иисуса Христа, сообщает 23 мая Fox News.

Питер Пауль Рубенс. Христос у Симона-фарисея. 1618-1620

«Они сказали, что не хотят превращать это в религиозную церемонию. Это было ужасно, я никогда прежде не испытывал ничего подобного. Мне хотелось плакать», — поделился Блеклидж.

Напомним, Соединенные Штаты являются страной с достаточно сильными религиозными традициями, поэтому подобные запреты имеют широкий резонанс. Тем не менее находятся антиклерикальные силы, поддерживающие подобные инициативы.