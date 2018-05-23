Астана, 23 мая, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Развитие оборонной сферы является одним из приоритетов развития Казахстана, заявил 23 мая президент страны Нурсултан Назарбаев на открытии Международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

По его словам, Астана ведет миролюбивую политику, основанную на укреплении добрососедства, однако положение в мире на сегодняшний день заставляет всех укреплять обороноспособность страны.

«И мы в рамках ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) то же самое стараемся делать, — заявил Назарбаев. - В тоже же время развитие оборонной сферы вооруженных сил является одним из приоритетов государства».

Напомним, с 23 по 26 мая в Казахстане проходит выставка «KADEX-2018», в которой принимают участие предприятия оборонно-промышленных комплексов республики и других государств. В рамках выставки состоятся круглые столы, конференции и другие мероприятия.