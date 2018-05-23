Луганск, 23 мая, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Четыре населенных пункта Луганской Народной Республики (ЛНР) оказались под обстрелом со стороны Украины 22 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

United Nations Photo Простреленное оконное стекло

Согласно сообщению, обстрелам подверглись пгт Калиново, села Лозовое, Веселогоровка, Нижнее Лозовое, а также районы памятника князю Игорю. Всего за сутки украинские войска обстреляли ЛНР семь раз, используя минометы различных калибров, оружие БМП, гранатометы, стрелковое оружие.

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Напомним, 30 марта в Донбассе было объявлено «пасхальное» перемирие, которое ВСУ проигнорировали. Каждый день каратели совершают по 30−40 обстрелов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), раня и убивая мирных жителей.