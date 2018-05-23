Ереван, 23 мая, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поручит соответствующим органам в ближайшие дни начать проверки на всех месторождениях и горнодобывающих предприятиях Армении.

В ходе прямого эфира на своей странице в Facebook поздно вечером 22 мая Пашинян заявил: «Потому что есть многочисленные сигналы, связанные с их [горнодобывающих компаний] деятельностью и ее соответствием законодательству и правилам охраны природы. Мы в этом вопросе будем принципиальными и последовательными. Эти проверки я считаю очень важными. В мире и в Армении экологические проблемы активно обсуждаются, и я считаю это нормальным».

При этом он напомнил о необходимости взвешенного подхода, чтобы не спровоцировать негативные последствия для инвестиционного имиджа Армении на международной арене.

Мы не можем отказаться от горнодобывающей промышленности в Армении, но и не можем позволить, чтобы это происходило в таких условиях, как сегодня. Мы должны использовать все рычаги, чтобы разработка всех месторождений осуществлялась строго в соответствии с правилами охраны природы и законодательством Армении. Мы также изучаем законодательные возможности, чтобы не выдавать лицензии на разведку и разработку новых месторождений. Это очень важно, пока у нас не будет гарантий, что организация этих процессов будет осуществляться в соответствии с международными нормами», — сказал Пашинян.

Глава правительства также сообщил о том, что к нему поступают сведения о нарушении разработчиками месторождений взятых на себя финансовых обязательств. По его сведениям, задолженность в этом плане достигает нескольких сот миллионов драмов (сотни тысяч долларов).

Мы должны обеспечить, чтобы все эти выплаты были осуществлены. В целом очень важно, чтобы требования в горнодобывающей промышленности соответствовали бы высшим международным стандартам. Это мы считаем вопросом национальной безопасности и рационального использования недр. Все эти проблемы будут в нашей повестке в ближайшее время в сфере охраны природы», — сказал Пашинян.

Одновременно глава правительства придал важное значение профессиональному подходу, а также тому, чтобы все действия оставались в рамках закона.

Правительство Армении настроено решительно начать проверки на всех месторождениях. Мы сделаем все, чтобы горнодобывающие предприятия действовали в рамках закона. Если выяснится, что какая-то компания или разработчик месторождения не могут организовать свою деятельность в соответствии с законодательством Армении, последуют соответствующие юридические последствия», — сказал Пашинян.

Он выразил надежду, что к этому процессу удастся привлечь также СМИ и гражданское общество, а также экологические организации. Это, как подчеркнул он, необходимо для того, чтобы исключить любые коррупционные проявления.

Отметим, что сфера горнодобывающей промышленности и разработки открытых карьеров по итогам 2017 года обеспечила всего 20% от всей промышленности республики, произведя продукцию в объеме порядка $700 млн. Рост выпуска продукции, по сравнению с 2016 годом, составил 13,9%.