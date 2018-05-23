Ньюарк, США, 23 мая, 2018, 09:45 — ИА Регнум. В США на 86-м году жизни скончался писатель, лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот, пишет газета New York Times со ссылкой на друга писателя.

Филип Милтон Рот

Филип Милтон Рот родился в Ньюарке (штат Нью-Джерси) 19 марта 1933 года. В 1954 году он окончил Бакнеллский университет, преподавал литературу в Чикагском университете.

В это время Рот стал автором рецензий на телепрограммы и кинофильмы, публиковался в газете New Republic. Его первая книга «Прощай, Коламбус», в которую вошли повести и рассказы, вышла в 1959 году. За сборник Рот получил Национальную книжную премию.

Затем Рот написал роман «Наплевательство», он вышел в 1962 году. В 1969 году был опубликован один из самых известных романов Рота — «Случай Портного». Еще большую известность ему принес бестселер «Заговор против Америки».

В книге описывается альтернативная история: вместо Франклина Рузвельта на выборах 1940 года к власти пришел летчик Чарльз Линдберг, который насадил в США профашистский режим.

Далее последовали такие книги, как «Она была такая хорошая», «Большой американский роман», «Трилогия о Дэвиде Кипеше». Книги Рота, пишет New York Times поставили его в один ряд с такими авторами второй половины XX века, как Сол Беллоу и Джон Апдайк.

Одна из самых известных книг Рота «Людское клеймо». Произведение легло в основу знаменитого фильма «Запятнанная репутация» с Николь Кидман и Энтони Хопкинсом в главных ролях. Также были неоднократно экранизированы и другие книги Рота.

В 1998 году Рот получил Пулитцеровскую премию за роман «Американская пастораль». Также он стал лауреатом премии Франца Кафки (2001 год) и Американской литературной премии ПЕН/Фолкнер (2007 год).

В знак признания литературных заслуг Рота власти его родного города Ньюарк назвали его именем одну из городских площадей. В 2013 году Рот получил из рук министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса высшую французскую награду — орден Почетного легиона.

В 2010 году президент Барак Обама вручил Роту Национальную гуманитарную медаль США, которая вручается за особый вклад в гуманитарную науку.

Филип Рот — один из наиболее известных американских авторов. Его произведения регулярно номинировались на Нобелевскую премию. Он был номинантом в 2007 году, однако получить самую престижную награду в области литературы так и не смог.