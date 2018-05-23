Якутск, 23 мая, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Комиксы по мотивам эпоса Олонхо намерены издать аниматоры из Якутии. Работа будет проводиться при экспертном участии Научно-исследовательского института Олонхо Северо-Восточного федерального университета, сообщил журналистам руководитель якутской студии аниме RUM Animation studio Игорь Шарин.

Тимофей Степанов. Средний мир Олонхо. 1982

По его словам, первая партия комиксов будет издана в июне 2018 года. Презентация отдельных страниц из предстоящего выпуска состоялась сегодня во время фестиваля японской культуры «Мацури» в Якутии.

Шарин пояснил, что эксперты института Олонхо проследят за тем, чтобы участвующие в работе аниматоры не нарушали главных канонов эпического произведения. В основе указанного эпоса, по его словам, лежит борьба добрых и злых духов, а также мифология и традиционные воззрения якутского народа.

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