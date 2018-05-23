Италия, 23 мая, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Учёные из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) заявили о наблюдении десяти событий, отвечающих превращению мюонных нейтрино в тау-нейтрино. Об этом сообщается в журнале Physical Review Letters.

Henry Mühlpfordt Лаборатория ЦЕРН в Женеве

Отмечается, что детектор OPERA, находящийся в итальянском Гран-Сассо, предназначен для изучения мюонных нейтрино. Эти частицы формируются в результате столкновений протонных пучков и превращаются по пути к детектору в тау-нейтрино.

В ходе операции учёные измерили квадрат разницы масс между двумя типами нейтрино, а также подтвердили, что тау-нейтрино обладают отрицательным лептонным числом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные из ЦЕРН провели самое высокоточное исследование антиматерии.