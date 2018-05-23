Пекин, 23 мая, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Китайский лунный зонд «Чанъэ-4» должен быть отправлен к Луне уже в 2018 году. В рамках подготовки к пуску в космос был выведен спутник-ретранслятор «Цюцяо», который должен будет обеспечивать связь между обратной стороной Луны, где должен прилуниться зонд и Землей. В преддверии запуска китайское агентство Синьхуа делится краткой историей «лунных визитеров» Поднебесной.

Китайское национальное космическое управление «Чанъэ-3» на лунной поверхности

Зонд «Чанъэ-3» был запущен 2 декабря 2013 года и осуществил мягкую посадку в Заливе Радуги — лунном кратере в северо-западной части лунного Моря Дождей спустя 12 дней. Он стал первым китайским космическим аппаратом, осуществившим посадку на объекте за пределами Земли, а Китай, в свою очередь, стал третьей страной после США и бывшего СССР, чей аппарат осуществил мягкую посадку на Луну.

Зонд состоял из посадочного модуля и лунного вездехода «Юйту» (кит. «Лунный заяц»), которые сделали снимки друг друга. Зонд получил геологический профиль Луны и установил геологическую структуру лунной поверхности на глубину 330 метров, открыв новый вид лунных скал. Новые данные позволили ученым узнать новое об эволюции Луны.

Оптический телескоп, установленный на посадочный модуль, провел исследования в ультрафиолетовом диапазоне небесных тел над Северным полюсом Луны. Другой инструмент — ультрафиолетовая камера — получил изображения магнитосферы Земли. В конце концов «Лунный заяц» сломался и прекратил отвечать на команды.

Напомним, что зонд «Чанъэ-1» ввел Китай в клуб из пяти стран, запустивших космические аппараты собственной разработки к Луне, а «Чанъэ-2» добыл подробную карту лунной поверхности.