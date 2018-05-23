Лянтор, Югра, 23 мая, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Продлена на десять дней проверка майских событий в Лянторе (ХМАО). На сегодняшний день не дана оценка действиям Росгвардии в этом югорском городе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по ХМАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Росгвардия

Напомним, жители города Лянтора пожаловались губернатору ХМАО и в прокуратуру округа на рейд ОМОН в праздничные дни. В петиции сказано, что вечером 4 мая 2018 года сотрудники местного подразделения ворвались в несколько кафе Лянтора. Силовики якобы повалили отдыхающую публику на пол, заставляли людей имитировать плавание руками в лежачем состоянии, затем несколько десятков человек отвезли в участок.

В жалобе рассказывается также о поквартирном рейде с жёсткими задержаниями. Житель Лянтора, который соблюдает все каноны ислама, Артем В. заявил телекомпании «СургутинформТВ», что ночью в его дом вломились люди в форме ОМОН и балаклавах. Чтобы не пугать жену и ребёнка, Артём вышел в подъезд. Там, по его словам, силовики применили силу: положили на пол, начали бить, поджигать бороду. Затем увезли в УМВД, где над ним и ещё несколькими мужчинами издевались всю ночь — избивали дубинками, пытали электрошокерами.

В пресс-службе Росгвардии автономного округа пояснили тогда, что проходили оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которых двое мужчин оказали неповиновение сотрудникам ОМОН, поэтому их пришлось задержать. Следственный комитет возбудил проверку изложенных в заявлениях фактов.

Позже пресс-служба УМВД по ХМАО пояснила: с 4 на 5 мая сотрудниками полиции с привлечением ОМОН Росгвардии в городе Лянторе проводились мероприятия, направленные на профилактику незаконной миграции. В отдел полиции №1 ОМВД по Сургутскому району было доставлено 40 человек.

«В результате проведенных проверочных мероприятий был выявлен иностранный гражданин, нарушивший миграционное законодательство, в отношении которого составлен административный протокол», — сообщает пресс-служба окружного УМВД.

Как ранее отмечалось, город Лянтор относится к Сургутскому району. В августе 2017 года в соседнем Сургуте произошла резня. Религиозный фанатик Артур Г. ножом ранил восьмерых прохожих у торгового центра. В рамках расследования дела, 22 февраля 2018 года сургутская резня была признана терактом, задержано десять человек. Согласно официальному заявлению окружной полиции решается вопрос о возбуждении ещё 12 уголовных дел, связанных с августовской трагедией. Напомним, ответственность за резню в Сургуте взяла на себя группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).