Оренбург, 23 мая, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В Оренбурге чиновники взялись за решение проблемы стихийных свалок. Глава города Евгений Арапов заявил, что в ближайшее время ликвидируют все такие горы мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга В Оренбурге ликвидируют стихийные свалки

«В пятницу, 25 мая, все несанкционированные свалки, места, которые представляют угрозу возгорания, должны быть ликвидированы на территории города Оренбурга. Работа предстоит большая, но, я думаю, что мы с ней справимся», — сказал Арапов.

Впоследствии же в горадминистрации уточнили, что в ближайшие три дня в первоочередном порядке ликвидируют крупные стихийные свалки. Таких гор мусора в Оренбурге насчитывается примерно с два десятка.

Сегодня, 23 мая, ликвидируют большую стихийную свалку на ул. Гаранькина. Как отметил глава Южного округа Артем Гузеревич, ситуация на пустыре непростая.

«Мусора там немало, как строительного, так и бытового. К сожалению, так относятся к своему родному городу некоторые оренбуржцы. Вместо того чтобы отвезти горы отходов на положенное место — городскую свалку, они бросают мусор на пустыре».

Добавим, что в Оренбургской области с 28 апреля введён особый противопожарный режим. В документе, подписанном губернатором, муниципальным образованиям рекомендовано организовать уборку и вывоз мусора с территорий населенных пунктов, принять меры по ликвидации стихийных свалок.

В Оренбурге с 23 по 25 мая почти 2 тысячи человек и порядка 300 единиц техники будут работать на ликвидации стихийных свалок, производить санитарную опиловку деревьев, вывоз сухостоя с лесных участков, опашку противопожарных полос по периметру детских лагерей.