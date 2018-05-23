Копенгаген, 23 мая, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Датские археологи сделали открытие, демонстрирующее жестокие взаимоотношения между варварами и римлянами: тысячи человеческих костей двухтысячелетней давности были обнаружены в братской могиле, сообщает 23 мая Fox News.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Останки солдат

Массовое захоронение является свидетельством крупномасштабного конфликта, демонстрирующего жестокость по отношению к потерпевшему поражение противнику: сотни людей были жестоко замучены.

Напомним, Римское государство, существовавшее с 753 года до н.э. по 476 по н.э., вошло в противоречие с многочисленными германскими племенами, вставшими на пути его экспансии. По мере упадка Римской империи, варвары все чаще начали наносить поражение своему противнику, что, в конечном счете, и привело к крушению империи.