Сан-Франциско, США, 23 мая, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Возможность игнорировать публикации отдельных пользователей в своей ленте появилась в социальной сети Instagram, сообщила пресс-служба компании на страницах своего блога.

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«Новая функция позволяет скрывать сообщения в ленте от определенных пользователей, без необходимости отменять подписку на них», — говорится в сообщении.

При использовании новой функции пользователи будут видеть публикации добавленных в «игнор», а также получать сообщения, если в постах содержится упоминание имени. При этом проигнорированные пользователи не будут знать о том, что они исключены из ленты. Отмечается, что нововведение было внедрено для улучшения просмотра в ленте.

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