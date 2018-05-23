Киев, 23 мая, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Верховная рада приняла закон, заменяющий термин «Великая Отечественная война» на «Вторая мировая война», сообщают 22 мая «Украинские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петер

Согласно сообщению, 226 украинских депутатов из 226 минимально необходимых проголосовали за принятие закона №8291. Помимо отказа от Великой Отечественной войны, закон позволяет участникам «Евромайдана», получившим телесные повреждения, получать такие же льготы, как и участникам боевых действий.

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Напомним, в 2013—2014 годах на Украине прошел «Евромайдан», результатом которого стал государственный переворот и смена курса страны в антироссийскую сторону. Новые власти также приняли закон о декоммунизации, который уравнивает фашизм и коммунизм и фактически уничтожает священный смысл Великой Отечественной войны.