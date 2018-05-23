Томск, 23 мая, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Ученые Томского государственного университета исследуют химический состав растений, которые могут быть использованы в качестве источников антимикробных средств, сообщает 23 мая пресс-служба университета.

Rastenievod.com Лихнис халцедонский

Особенностью данных препаратов является то, что они вызывают меньше пагубных побочных эффектов, чем синтезированные лекарства. Как показывают исследования, препараты на растительной основе могут быть более эффективны.

Так, фитохимики обнаружили высокую противогрибковую активность у растений рода лихнис халцедонский — активность его экстракта до 30 раз выше противогрибковых антибиотиков нистатин и гризеофульвин.

Кроме того, ученые в рамках проекта исследуют состав растений рода смолёвки, насчитывающего порядка 700 видов. Эти растения с высокой степенью вероятности могут обладать сильным антимикробным действием.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из Австралии обнаружили в молоке утконосов вещество, из которого можно создать антибиотик для борьбы с супербактериями.

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