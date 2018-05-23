Магадан, 23 мая, 2018, 09:28 — ИА Регнум. По факту «пропажи» финансовых средств при строительстве высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в Магаданской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Магаданской области.

(сс) ccipeggy ЛЭП

По информации надзорного ведомства, в 2015 году в регионе должна была быть построена высоковольтная линия электропередачи (220 кВ) Оротукан-Палатка-Центральная.

Отмечается, что в 2013 году «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ОАО «ДВЭУК») заключила с ООО «Якутское» договор генерального подряда, согласно которому ООО «Якутское» обязалось выполнить весь объем работ по строительству линии электропередачи до октября 2015 года.

«В период с 23.12.2015 по 24.12.2015 ООО «Якутское» получило денежные средства ОАО «ДВЭУК» в размере более 567 млн рублей за предъявленные к оплате работы по технологическим площадкам и устройству технологических проездов для установки механизмов при монтаже опор, которые фактически не выполнены», — говорится в сообщении.

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

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