Екатеринбург, 23 мая, 2018, 09:27 — ИА Регнум. В дома жителей Среднего Урала вернулось электричество — устранены аварийные последствия сильного ветра, сообщает 23 мая пресс-служба «МРСК Урала».

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Отмечается, что электроснабжение жителей Свердловской области восстановлено в полном объеме. Бригады энергетиков продолжают ремонты на линиях электропередач и работают по точечным заявкам жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. Из-за ураганного ветра, достигавшего скорости 25 м/с, произошли аварии на электросетях. Без электричества остались жители 50 населенных пунктов — 16,4 тыс. человек.

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