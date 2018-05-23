Москва, 23 мая, 2018, 09:26 — ИА Регнум. В Москве в парке Победы на Поклонной горе пройдет фестиваль «Самоварфест», приуроченный к празднованию Дня России. Любой желающий сможет присоединиться к масштабному чаепитию, рассчитанному примерно на 3 тыс. человек. На фестивале можно будет отведать традиционные блюда народов России и послушать российских рок-исполнителей.

Борис Кустодиев. Чаепитие. 1913

На «Самоварфесте-2018» планируется установить новый рекорд. Силач Дмитрий Халаджи поднимет 10 человек на платформе с самоварами, общий вес которой составит более тонны. Также 12 июня в День России на площадке фестиваля пройдет флешмоб, во время которого все гости и участники праздника исполнят гимн России. Кроме того, здесь пройдут показы мод в национальном стиле.

Развлекательная программа фестиваля «Самоварфест-2018» запланирована на два дня, 11 и 12 июня. Площадки фестиваля будут открыты с 10:00 до 22:00 по мск. В этом году «Самоварфест» пройдет во второй раз.

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Как сообщало ИА REGNUM, на фестивале «Самоварфест» в 2017 года в саду «Эрмитаж» были установлены два мировых рекорда. Был установлен гигантский латунный самовар, высота которого составила 1 метр 95 сантиметров. Второй рекорд — само чаепитие: тогда за общим столом в саду собрались 1783 представителя 107 национальностей.

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