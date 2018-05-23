Бразилиа, 23 мая, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Комитет по правам человека ООН расследует нарушения в адрес бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом заявили адвокаты осужденного, сообщает агентство Prensa Latina 23 мая.

LSE Library Лула да Силва

По словам юристов, 22 мая они получили уведомление международного органа о начале расследования нарушения прав бывшего президента в ходе судебного процесса. Также Комитет рассмотрит вопрос возможности участия Лулы да Силвы в будущих президентских выборах в Бразилии согласно статье 25 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Первое обращение в Комитет по правам человека по делу Лулы было направлено еще в июле 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Лула да Силва. отбывающий 12-летний тюремный срок с 7 апреля 2018 года по обвинению в пассивной коррупции, намерен выставить свою кандидатуру на президентских выборах в этом году. Согласно опросам избирателей, у него есть шансы одержать победу во втором туре. С поддержкой около трети населения, Лула опережает других потенциальных кандидатов.