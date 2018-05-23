Комитет по правам человека ООН рассмотрит дело экс-президента Бразилии Лулы
Бразилиа, 23 мая, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Комитет по правам человека ООН расследует нарушения в адрес бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом заявили адвокаты осужденного, сообщает агентство Prensa Latina 23 мая.
По словам юристов, 22 мая они получили уведомление международного органа о начале расследования нарушения прав бывшего президента в ходе судебного процесса. Также Комитет рассмотрит вопрос возможности участия Лулы да Силвы в будущих президентских выборах в Бразилии согласно статье 25 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Первое обращение в Комитет по правам человека по делу Лулы было направлено еще в июле 2016 года.
Как сообщало ИА REGNUM, Лула да Силва. отбывающий 12-летний тюремный срок с 7 апреля 2018 года по обвинению в пассивной коррупции, намерен выставить свою кандидатуру на президентских выборах в этом году. Согласно опросам избирателей, у него есть шансы одержать победу во втором туре. С поддержкой около трети населения, Лула опережает других потенциальных кандидатов.