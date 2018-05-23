Дамаск, 23 мая, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Десять тонн гуманитарной помощи, включающей продукты питания и средства личной гигиены, выданы в сирийском Дахьят аль-Асаде (пригород Дамаска) российскими военными совместно с благотворительным фондом Ахмата Кадырова, сообщил 23 мая журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Захид Касумов.

Syria.mil.ru Сирийским друзьям. Гуманитарная помощь из России

«Всего будет выдано населению около 10 тонн продуктов: риса, масла, халвы, сахара. Также раздавались товары личной гигиены», — пояснил он.

Он отметил, что халва появилась в гуманитарной помощи впервые, поскольку продукт нравится местным жителям.

Ранее собственную благотворительную акцию в Сирии организовали представители Ингушетии. Пострадавшим во время войны сирийским семьям они направили 18 тонн помощи.