Москва, 23 мая, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Правительству России стоит отказаться от ответных мер на санкции США, пользы от контрсанкций не будет. Об этом глава банка ВТБ Андрей Костин заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Ситуацию с санкциями глава ВТБ назвал очень острой и рекомендовал «подождать». Санкционный процесс должен быть остановлен.

«Я рекомендую нашему правительству не действовать по принципу «око за око», потому что в какой-то момент нужно остановиться, это не принесет никому пользы», — сказал Костин.

Он также выразил надежду, что политическая элита США перестанет видеть в России врага. Граждане обеих стран будут жить лучше в условиях сотрудничества, а не противостояния Москвы и Вашингтона, отметил глава ВТБ.

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции в отношении российских госслужащих, бизнесменов и компаний власти США ввели 6 апреля. Москва предприняла ответные шаги: 22 мая Госдумой был принят закон о контрсанкциях против США и других недружественных стран.

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