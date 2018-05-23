Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, 23 мая, 2018, 09:14 — ИА Регнум. При пожаре в пятиэтажном доме в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пожарные спасли двоих пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Ефим Волков. Пожар. 1905

По сведениям спасателей, пожар в квартире первого этажа произошел из-за нарушения техники безопасности при эксплуатации газового баллона.

«При проведении разведки пожарные обнаружили двух мужчин в квартире на втором этаже, которых немедленно вывели на свежий воздух. Через 20 минут пожар был полностью ликвидирован», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в одном из бакинских кафе в результате взрыва баллона с пропаном погибли трое человек, прокуратурой Бинагадинского района столицы Азербайджана по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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