Тель-Авив, Израиль, 23 мая, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Самолеты Военно-воздушных сил Израиля атаковали военные объекты группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает 23 мая Армия обороны страны на своей странице в Twitter.

Paul Mazumdar Эффект бумеранга

Авиаудары были нанесены по подземному бункеру группировки, а также по двум военно-морским объектам ХАМАС на севере сектора Газа. Таким образом, отметили в пресс-службе, атака стала ответом на попытки запуска палестинской стороной беспилотников с намерением вызвать пожары на территории Израиля

Напомним, эскалация насилия в регионе произошла после того, как 14 мая США официально перенесли свое посольство в Иерусалим. В результате начавшихся массовых беспорядков с участием палестинцев израильские военные убили более 60 человек на границе сектора Газа, еще свыше 2,5 тыс. человек пострадали.

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