Ростов-на-Дону, 23 мая, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В Южном военном округе завершена подготовка вооружения и военной техники к летнему периоду обучения. Об этом 23 мая сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Комплекс «Искандер-М»

Военнослужащие соединений и воинских частей ЮВО перевели на летний режим эксплуатации более 4 тыс. единиц техники. Это новейшие бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр», «Рысь», танки Т-72Б3, артиллерийские системы «Мста-С» и «Акация», а также ракетные комплексы «Искандер-М».

Для выполнения специальных технических операций задействовали более трех тысяч военнослужащих. Среди них — водители и механики-водители, профильные специалисты по обслуживанию техники, пояснил Астафьев.

По завершении зимнего сезона требовалось отремонтировать и обслужить аккумуляторы, электрооборудование, заменить расходные материалы, масла, шины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие военной базы ЮВО в Армении приняли участие в репетиции парада, приуроченного к 100-летию провозглашения Первой Республики Армения. Торжественное мероприятие состоится 28 мая на мемориальном комплексе «Сардарапат».

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