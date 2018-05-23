Москва, 23 мая, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Компания Samsung Electronics планирует в мае текущего года открыть центр по изучению искусственного интеллекта (ИИ) в Москве. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Искуственный интелект. Матрица

Аналогичный центр в Кембридже (Великобритания) открылся 22 мая, в Торонто (Канада) подразделение заработает 24 мая, а в Москве центр начнет свою работу 29 мая.

Отмечается, что компания Samsung Electronics с помощью центров искусственного интеллекта планирует укрепить позиции в этой сфере, а также изучить потенциал ориентированных на пользователя технологий.

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