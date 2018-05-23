Ла-Пас, 23 мая, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Правительство Боливии инициировало кампанию по борьбе с употреблением поддельного алкоголя и пьянством, сообщает агентство Prensa Latina 23 мая.

Борис Решетников. Ни капли! 1961

По словам заместителя министра общественной безопасности Вильфредо Чавеса, кампания будет осуществляться путем повышения осведомленности населения о вредном воздействии алкоголя на поведение и здоровье человека, а также об опасности употребления поддельных напитков с содержанием метанола.

Власти намерены повлиять на сознание боливийцев, чтобы те прекратили злоупотребление спиртными напитками. Также кампания направлена на снижение количества преступлений в семьях, которые часто спровоцированы употреблением алкоголя.

В распространении информации о вреде алкоголя участвует Национальный пивоваренный завод.

Доля поддельного алкоголя в Боливии составляет около 13%, что соответствует 547 740 гектолитрам.