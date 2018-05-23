Махачкала, 23 мая, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Спасатели нашли тело пропавшего в Дербентском районе Дагестана мальчика. 11-летний ребенок, длительное время находившийся под большим слоем земли, не выжил, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.

Симон Флорес. Мёртвый ребёнок. 1896

Трагедия произошла 21 мая. Двое детей играли на краю оврага недалеко от селения Зидьян в Дербентском районе, когда внезапно произошел обвал грунта. Оба ребенка оказались заваленными землей. Спасать детей кинулись случайные свидетели произошедшего. Им удалось найти живым одного из мальчиков спустя несколько часов в этот же день.

Второго ребенка искали больше суток. В поисках участвовали 11 спасателей дербентской поисково-спасательной службы, в том числе кинолог с собакой, оперативная группа, 20 сотрудников полиции, более 50 местных жителей. Было привлечено к работам восемь единиц техники.

Во время поисковых работ произошел повторный обвал грунта. Под большим слоем земли оказался один из спасателей. Его с травмами средней степени тяжести госпитализировали.