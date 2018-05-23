Пхеньян, 23 мая, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи позволили ряду южнокорейских журналистов посетить ядерный полигон, сообщает 23 мая Reuters.

Commons.wikimedia.org Ядерный полигон

Репортеры смогут воочию убедиться, что Пхеньян верен своим обещаниям о демонтаже ядерного полигона, на котором проводились ядерные испытания.

Напомним, Северная Корея пообещала прекратить все ядерные и ракетные испытания в рамках целой серии переговоров о нормализации отношений на Корейском полуострове. Венцом которых должна стать встреча между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.