Киев, 23 мая, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Более 3 млн гривен ($120 тыс.) из бюджета потратит правительство Украины на рекламу своей деятельности, сообщают 23 мая «Украинские новости».

Rodrigo Soldon 2 Мыльные пузыри

Согласно проведенному журналистами расследованию, владелец украинского сайта «Обозреватель» МихаилБродский получит 1,61 млн гривен ($62 тыс.) за рекламу в местных СМИ деятельности украинского правительство. Еще 1,55 млн гривен ($59 тыс.) получит ООО «ОРТ Медиа», которая будет рекламировать «успехи» правительства в СМИ, на рекламных щитах и на центральных улицах городов.

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Напомним, рейтинг украинской власти находится практически на нуле из-за провальных реформ, отсутствия эффективных решений во всех сферах жизни государства и тотальной коррупции.