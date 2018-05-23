Москва, 23 мая, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Около 400 тыс. жилых помещений в Москве ещё не приватизированы. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

Кузьма Петров-Водкин. Новоселье. 1937

«На сегодняшний день в Москве порядка 400 тысяч неприватизированных жилых помещений», — говорится в сообщении.

За прошедший период 2018 года в столице было приватизировано более 3 тыс. квартир. Граждане, занимающие жилые помещения, заключили соответствующие договоры с департаментом имущества.

В департаменте напомнили, что с февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья является бессрочной. Подать документы на приватизацию жилья москвичи могут в центрах госуслуг «Мои документы» (МФЦ) или через официальный портал столичной мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2017 года вступил в силу закон, оставляющий право бесплатной приватизации жилья за всеми без исключения гражданами России. Он известен как закон о бесплатной бессрочной приватизации.

В августе 2017 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту прав добросовестных приобретателей приватизированных ранее жилых помещений.

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